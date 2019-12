Via libera in Consiglio al gemellaggio con la ‘Benevento francese’ | Mastella | “Sia motivo

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiViainComunale a cinque dei sei punti posti all’ordine del giorno della seduta di questa mattina. L’unico ‘ok’ venuto a mancare è stato quello relativo alle modifiche al regolamento per gli impianti pubblicitari. Non una sorpresa. Proprio ieri, Anteprima24 (leggi qui) vi raccontava del rinvio ‘last minute’ chiesto e ottenuto dal capogruppo di Forza Italia Antonio Capuano quando era già in corso la riunione della commissione Urbanistica e si attendeva solo il voto finale. Per il resto, sul versante politico, da segnalare che a tenere in piedi la maggioranza, quando a inizio seduta dai banchi dell’opposizione Italo Di Dio ha chiesto la verifica del numero legale, è stato il gruppo dei ‘Pattisti’, pure accomodatosi nell’ala della sala dove tradizionalmente siedono i consiglieri di minoranza. Quanto al resto, ilha approvato (19 voti ...

juventusfc : Regalate, e regalatevi, l'Epifania all'Allianz Stadium! #JuveCagliari, via alla vendita libera! ??… - antoniomisiani : Via libera in Conferenza Stato-Regioni al nuovo Patto per la salute: più risorse per il fondo sanitario nazionale (… - msgelmini : Il via libera alla #cannabis in #manovra sarebbe stato uno schiaffo al buon senso e un pessimo messaggio per i nost… -