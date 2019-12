Una donna riuscirebbe a diagnosticare il Parkinson annusando i malati

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Joy Milne è unache vive nel Regno Unito e che per tutta la vita ha fatto l’infermiera. Ora il mondo parla di lei per ciò che di straordinario riesce a compiere: attraverso il proprio olfatto sarebbe in grado di riconoscere la presenza della malattia di. Alcune malattie avrebbero un odore riconoscibile Com’è possibileuna malattia dall’odore che emana? In realtà alcune malattie presenti in un individuo fanno sì che quest’ultimo manifesti un odore particolare e quindi facilmente riconoscibile per un esperto. Le malattie neurodegenerative, però, sono veramente difficili da segnalare con largo anticipo. Queste, infatti, comportano un lento deterioramento dei neuroni e dei loro collegamenti: è quasi impossibile riconoscerne i sintomi iniziali e quindi curarle per tempo. Gli stessi sintomi sono spesso lievi e poco specifici e per questo non è mai ...

SabrinaSalerno : Venezia, metà donna, metà pesce, è una sirena che si disfa’ di una palude dell’Adriatico #Venezia #Italy #Sabrina… - MaxPezzali : Una vecchia casa e la tua macchina che Ferma sotto quell'insegna mi fa leggere 'Benvenuti al Dream Motel' La donna… - repubblica : Oggi su Rep: ???? La donna insultata in ospedale: “Urlavo per mia figlia. Sono una mamma, non una scimmia” [di GIAMPA… -