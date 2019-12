Tempi EMUI 10 stabile per vari Huawei: notizie dalla divisione UK (Di venerdì 20 dicembre 2019) Arrivano nuove notizie sulla versione stabile di EMUI 10 per gli utenti del Regno Unito, il cui rilascio partirà nel Q1 2020. Secondo quanto riportato da 'Huawei Central', l'iterazione finale dell'interfaccia utente del colosso cinese è in fase di rilascio per diversi smartphone, tra cui il P30, la serie dei Mate 20, il Nova 5G ed il P Smart 2019. Altrettanto vero è che un numero maggiore di smartphone sta testando EMUI 10 attraverso il programma beta. Tuttavia, alcuni mercati, tra cui l'UK, dove non ci sono beta o versioni stabili di EMUI 10. Le ultime notizie suggeriscono l'implementazione dell'aggiornamento per gli utenti del Regno Unito. La versione stabile di EMUI 10 sarà lanciata nel territorio inglese dal febbraio 2020 in poi, per Huawei P30 Pro, P30, P30 Lite, Mate 20 Pro, Mate 20, Mate 20 X (4G e 5G), Nova 5T e P Smart 2019. Si tratta di un riferimento temporale non troppo ...

