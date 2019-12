Previsioni Meteo, Natale e Santo Stefano con un enorme Anticicloneche che può aprire le porte del GELO da Nord/Est per Capodanno al Sud (Di venerdì 20 dicembre 2019) Previsioni Meteo – Mentre l’Italia sta vivendo la prima fase della violenta ondata di maltempo che durerà per tutto il weekend, con piogge torrenziali in atto al Nord (abbiamo picchi di 180mm in Liguria e 150mm in Piemonte), forti venti di scirocco e temperature che hanno raggiunto i +20°C in molte località del Sud mantenendosi elevate anche nelle ore serali e notturne, dai principali centri di calcolo arrivano importanti novità sul medio e lungo termine. La grande lotta che ha animato la tendenza Meteo nelle ultime settimane, sull’Anticiclone o l’ondata di freddo per il periodo appena post natalizio, è ormai ufficialmente vinta dall’alta pressione e quindi dal modello statunitense GFS che ha avuto la meglio sulle proiezioni dell’europeo ECMWF, rivelatesi infondate. La prossima settimana, quindi, trascorrerà sull’Italia all’insegna ...

Leggi la notizia su meteoweb.eu

