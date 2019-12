Prescrizione, Calenda: “Pd e Iv accettano la riforma per salvare il governo”. La proposta di Cantone: “Prevedere tempi per ogni grado” (Di venerdì 20 dicembre 2019) La riforma della Prescrizione, come annunciato al termine del vertice della maggioranza ieri sera, entrerà in vigore a gennaio. Per Carlo Calenda, leader di Azione, è “una riforma negativa, perché così la necessità di dare spazio alla magistratura di agire diventa la possibilità di tenere aperti i processi all’infinito”. A un incontro organizzato sul tema a Roma dal movimento dell’ex ministro era presente anche l’ex presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, oggi giudice della Corte di Cassazione: “Processi infiniti? È una preoccupazione concreta, il rischio di tempi lunghissimi c’è. Però uno dei meriti di questa riforma, assieme a tanti altri demeriti, è che per la prima volta provato ad affrontare il problema”. Ma Cantone aggiunge: “Noi abbiamo fatto una riforma di una riforma (quella a firma dell’ex ministro guardasigilli Andrea Orlando, ...

