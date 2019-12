Milano, il sindaco Sala: “180 bus in più e 590 nuove assunzioni nel settore della mobilità” (Di venerdì 20 dicembre 2019) Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, in occasione dell'incontro con i giornalisti per gli auguri natalizi, ha dedicato un pensiero al fronte della mobilità e dei trasporti in città. "Voglio ancora di più - ha dichiarato il primo cittadino - Per il prossimo anno sono previsti 180 bus o filobus in più e 590 nuove assunzioni, perché il sistema va rafforzato". Sala ha parlato anche di nuove licenze per i tassisti che operano su Milano.

