Mario Gomez è ‘marrone’ di rabbia | la sua dichiarazione al limite | “E’ una merda!”

(Di venerdì 20 dicembre 2019) E’ passato già qualche annetto, eppure il Var continua a far discutere, forse anche più di una decisione arbitrale dubbia prima che venisse istituito nel calcio questo strumento tecnologico. In tanti lo appoggiano e sono favorevoli, tanti altri invece lo condannano e lo ‘odiano’. Nel vero senso della parola. Molte volte, tra questi, vi troviamo calciatori magari spesso ‘penalizzati’ dal Var. Da aggiungere alla lista c’è l’ex attaccante della Fiorentina. Il centravanti tedesco, che si è visto annullare dalla tecnologia cinque gol nelle ultime tre partite, è sbottato nel post gara di Stoccarda-Darmstadt: “Il Var è una merda! Forse gli arbitri mi stanno facendo scontare tutto quello che ho fatto in venti anni di carriera”, ha detto il calciatore dello Stoccarda. Unaalper lui, che adesso rischia ...

