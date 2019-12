LIVE Biathlon, 7.5 km Le Grand Bornand 2019 in DIRETTA: indietro Wierer e Vittozzi (Di venerdì 20 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.50 La norvegese Eckhoff, con 9/10 al poligono, è prima all’arrivo con 6″2 su Braisaz, che non ha sbagliato. Terza Davidova a 20″5. 14.49 Dopo 6,5 km Eckhoff si porta al comando con 2″1 su Braisaz. 14.47 Arriva il 5/5 in piedi per la norvegese Eckhoff, è seconda con 9/10 dopo due poligoni a soli 3″6 da Braisaz! 17ma Wierer a 55″3. 14.45 All’arrivo la francese Braisaz si porta in testa con 14″3 su Davidova e 16″3 su Mironova. 14.44 Doppio errore in piedi per Dorothea Wierer che compromette il fine settimana. Partirà molto indietro nell’inseguimento. 14.43 Dorothea Wierer si avvicina all’ultimo poligono. E’ lenta sugli sci, deve sparare bene per limitare i danni. 14.40 Ai 5,7 km la francese Braisaz incrementa su Davidova, 6″8 di vantaggio. La transalpina vola ...

