Juventus, sorpresa Chiellini: ecco quando tornerà in campo! (Di venerdì 20 dicembre 2019) INFORTUNIO Chiellini- Giorgio Chiellini intravede la luce in fondo al tunnel e continua a lavorare in maniera totale per far ritorno in campo il prima possibile. Il centrale bianconero, dopo il ko al ginocchio, potrebbe recuperare prima del previsto. Lavoro accurato e maniacale, con il capitano bianconero pronto a calpestare nuovamente l’erbetta già a fine febbraio. Un ritorno che andrà a completare l’assetto difensivo della Juventus e che potrebbe arrivare prima del previsto. Infortunio Chiellini, nessuna forzatura: i tempi di recupero Come accennato, il capitano della Juventus potrebbe bruciare leggermente le tappe anticipando il suo ritorno in campo di qualche settimana. Sarri potrebbe contare su di lui già in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Leggi anche: Mercato Juventus, 3 cessioni a gennaio: Perin torna al Genoa, ci siamo! Ora resterà da ...

