Halo | Infinite si mostra in nuove concept art

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Con un nuovo post appena pubblicato sul sitoWaypoint, 343 Industries vuole chiudere in grande l'anno conart dell'attesissimo. Inoltre, la compagnia ha discusso di ciò che è in programma per il 2020.Leart sono visibili più in basso, con la prima che presenta un soldato che guarda quella che sembra essere una sorgente magica, con una scintilla di energia al centro.Il team ha anche discusso di ciò che è stato confermato per il gioco finora. I dettagli includono la finestra di lancio in programma per le prossime vacanze natalizie del 2020, le piattaforme di destinazione (Xbox Series X, Xbox One e PC Windows) e informazioni sulla storia, che seguirà la conclusione di5: Guardians.Leggi altro...

