Germania, bufera su un dirigente della Cdu: i legami con i neonazisti e un tatuaggio imbarazzante. Espulso dal partito della Merkel (Di venerdì 20 dicembre 2019) Il dirigente della Cdu regionale del Sachsen-Anhalt, in Germania, Robert Moeritz, ha dovuto lasciare l’incarico nel consiglio distrettuale e il partito di Angela Merkel, dopo giorni di polemiche per il suo passato con l’estrema destra. «Con i neonazisti i partiti democratici, e in particolare il partito al quale io appartengo, non possono avere nulla a che fare», aveva detto in un’intervista tv Wolfgang Schaeuble, presidente del Bundestag e figura storica del partito. Le polemiche contro Moeritz sono esplose quando sono emersi dettagli del suo passato, finora poco noti. Come la sua partecipazione nel 2011 a una dimostrazione neonazista. E poi la scoperta di un tatuaggio che raffigura il “Sole nero”, simbolo esoterico del nazionalsocialismo. Secondo la stampa tedesca, Moeritz sarebbe da anni vicino all’associazione Uniter, lasciata solo la scorsa domenica come riporta ...

Leggi la notizia su open.online

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Germania bufera