F1 | Toto Wolff | “Io in Ferrari? Preferisco andare su Marte con Lewis Hamilton”

(Di venerdì 20 dicembre 2019) La Mercedes è la dominatrice indiscussa della Formula Uno, le Frecce d’Argento hanno giganteggiato per tutta l’era ibrida conquistando addirittura 12 titoli mondiali (sei piloti di cui cinque conHamilton, sei tcostruttori) e vogliono proseguire il proprio dominio nella prossima stagione. Nelle ultime settimane si è parlato della possibile uscita della Mercedes dalla F1 nel 2021 quando subentrerà il nuovo regolamento e si vociferava anche del possibile approdo del team principalallama l’austriaco ha subito smentito in un’intervista concessa al magazine tedesco Kronen: “Firmare per la? Sembra una buona idea, però preferirei fare altro:suconHamilton e vedere se c’è qualcosa da vincere anche lì”. Una battuta che smentisce qualsiasi avvicinamento alla Scuderia di Maranello,ha poi parlato della prossima ...

