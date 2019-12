Ex Ilva | accordo di massima raggiunto tra commissari e ArcelorMittal | modifiche al

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Istraordinari dell’exe Arcelor Mittal hannol’intesa di base per la trattativa della ristrutturazione del contratto originario di affitto e vendita degli stabilimenti e per l’operazione finanziaria di rilancio del polo siderurgico con base a Taranto. È il 31 gennaio il «termine massimo» entro cui va perfezionato l’vincolante tra. Lo spiega l’avvocato Ferdinando Emanuele, legale della multinazionale franco indiana. «Mi risulta che si stia firmando in questi minuti un documento che si limita alle basi per una futura negoziazione che si svolgerà fino al 31 gennaio, data entro la quale deve essereun. Raggiunta l’intesa, oggi chiederemo il rinvio congiunto dell’udienza». La causa civile è nata dal ricorso presentato daistraordinari per scongiurare la fuga didal polo ...

fattoquotidiano : Ex Ilva, trovato in extremis accordo tra Mittal e commissari: un mese per trattare la ristrutturazione del contratt… - sole24ore : Ex #Ilva, raggiunto il pre-accordo tra #governo e #ArcelorMittal - Adnkronos : Ex #Ilva, legale #ArcelorMittal: 'Raggiunto accordo di base' -