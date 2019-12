“È una cosa vergognosa l’accanimento su Insigne” (Di venerdì 20 dicembre 2019) Lorenzo Insigne continua a rimanere sul banco degli imputati dopo l’ammutinamento di novembre. I tifosi continuano a fischiarlo e in molti sperano anche in una sua partenza. Tuttavia, c’è chi difende strenuamente l’attaccante a dispetto dell’assenza di leadership. Si tratta di Alessandro Renica, stella del Napoli di Maradona, che ha parlato a “I fatti di Napoli”. “È una cosa vergognosa l’accanimento su Insigne, grida vendetta. È assurdo accanirsi contro chi, napoletano, indossa la maglia azzurra. Insigne nel suo ruolo è il più bravo in Italia, i suoi numeri sono eccezionali. Ha dato tantissimo, quest’anno un po’ meno perché è entrato in una spirale negativa. Sul peso della fascia, però, sono d’accordo; io non gliel’avrei data ma non perché non la meritasse, ma perché la sente troppo”. Renica è convinto della qualità del capitano azzurro. “Non ...

