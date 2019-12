Barcellona, Valverde: «VAR? Un aiuto, ma poi decide l’arbitro…» – VIDEO (Di venerdì 20 dicembre 2019) Ernesto Valverde è tornato sull’arbitraggio e sulla condotta del VAR durante Barcellona-Real Madrid. Le sue parole Il tecnico del Barcellona, Ernesto Valverde, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro Alavés tornando sulle polemiche arbitrali che hanno infiammato il Clasico. «Ne abbiamo già parlato. Le polemiche non finiranno con il VAR, le polemiche fanno parte del mondo del calcio. A volte dimentichiamo che il VAR è lì per aiutare l’arbitro ma alla fine è lui che decide» Leggi su Calcionews24.com

