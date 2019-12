Apro la porta dei sogni con storie straordinarie di passione e coraggio

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Laura Rio La conduttrice: «Voglio restituire agli amici e spettatori quello che mi hanno donato» Una giovane donna malata di Parkinson che riesce ad arrivare con le sue forze in cima al Monte Bianco. Una ragazza che si innamora di un coetaneo indiano e che corona l'amore a distanza vissuto solo via chat raggiungendolo in India. Un ragazzo autistico che supera le sue chiusure grazie all'esempio televisivo di una fiction di Raoul Bova e che vuole incontrare il suo idolo. Sono alcuni dei desideri, piccoli e grandi, realizzati da Mara Venier, che si vedranno da stasera su Raiuno nel programma Ladei, in onda per tre venerdì durante le feste natalizie. Uno show che unisce le emozioni delle interviste alle toccanti immagini dei rege. Ospiti della prima puntata Arisa, Andrea Bocelli e Antonino Cannavacciuolo che vivono lee prendono parte concretamente alla ...

