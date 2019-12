Alessandro Borghese | ' Ho scoperto di avere un figlio nato nel 2006 | ma non l' ho mai visto'

Leggi la notizia su blitzquotidiano

(Di venerdì 20 dicembre 2019), foto ANSA, ROMA - 'Prima di sposarmi non ero mai stato fidanzato e diciamo che ero un po' 'sportivo'. Da poco hodiun altronel. Me ne occupo dal ...

TopChefIT : RT @Noovyis: (“Ho un figlio che non ho mai visto”. Alessandro Borghese, la confessione dello chef lascia senza parole) Playhitmusic - http… - Noovyis : (“Ho un figlio che non ho mai visto”. Alessandro Borghese, la confessione dello chef lascia senza parole) Playhitm… - lucafaccio : Alessandro Borghese: “Da poco ho scoperto di avere un figlio nato nel 2006. Me ne occupo dal punto di vista legale”… -