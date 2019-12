Alessandro Borghese: “Ho scoperto da poco di avere un figlio che non ho mai visto” (Di venerdì 20 dicembre 2019) Alessandro Borghese, in un'intervista esclusiva con La Repubblica, ha confessato di avere scoperto da poco di aver un figlio nato da uno dei suoi tanti flirt avuti prima di sposarsi, e vorrebbe incontrarlo. Alessandro Borghese ha scoperto da poco di aver un figlio che non ha mai visto. Il ragazzo è nato da uno dei tanti flirt avuti in passato dallo Chef, che ora è pronto a conoscerlo e fargli da padre non solo dal punto di vista legale. Alessandro Borghese, uno degli chef più noti del piccolo schermo, racconta una parte poco conosciuta della sua vita privata a 'La Repubblica'. Il il figlio di Barbara Bouchet rivela di avere un figlio che non ha mai conosciuto e del quale non conosceva l'esistenza. Borghese confessa che prima di sposarsi non aveva mai avuto ...

