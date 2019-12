A Como per progettare tecnologie a misura d'uomo (Di venerdì 20 dicembre 2019) Milano, 20 dic. (Adnkronos) - Quali saranno e quali caratteristiche avranno le app e i dispositivi indossabili del futuro? Le tecnologie portatili ci accompagnano in gran parte delle nostre attività quotidiane, ma affinché siano veramente un elemento in grado di migliorare la qualità della nostra vi

Leggi la notizia su liberoquotidiano

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Como per