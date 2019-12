Yaya Touré non si morde la lingua | “tifosi sempre più stupidi Mio figlio vorrebbe fare

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 19 dicembre 2019), più volte Pallone d’Oro africano ed ex centrocampista di Barcellona e Manchester City, ha parlato di razzismo. L’ivoriano non ha usato mezzi termini: “Ne ho parlato con la Fifa, perché è qualcosa di molto importante. Sarà una battaglia difficile, ci vorrà tempo per vincere perché i tifosi sono piùdi prima ed è scioccante perché siamo nel 2019. Non si può continuare cosi”. Anche ildiil calciatore, masi è visto costretto a distoglierlo da quest’idea, almeno per il momento: “Miodiventare un calciatore ma non posso permetterglielo per colpa di queste cose”. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolonon sila: “tifosipiù ...

