Tommaso Rosa | giovane campione di nuoto morto in un incidente stradale | “Ciao agonista

Leggi la notizia su milano.fanpage

(Di giovedì 19 dicembre 2019), il 25ennein una Colturano, in provincia di Milano, era undi. Nella sua carriera agonistica con la società Gestisport aveva conquistato medaglie ai campionati nazionali giovanili e si era anche guadagnato una convocazione tra gli Azzurrini per la Coppa Comen.

BlitzQuotidiano : Colturano, Tommaso Rosa muore in incidente: il 25enne era ex promessa del nuoto - zazoomnews : Chi era Tommaso Rosa lex Azzurrino di nuoto morto in un incidente stradale - #Tommaso #Azzurrino #nuoto #morto - novasocialnews : Chi era Tommaso Rosa, l'ex 'Azzurrino' di nuoto morto in un incidente stradale #novasocialnews #nonstopnews… -