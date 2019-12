Repubblica | De Laurentiis aspetta qualche vittoria per togliere le multe

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 19 dicembre 2019) C’era grane attesa per la cena di Natale e soprattutto per il discorso che avrebbe dovuto fare il presidente De. Soprattutto i calciatori, che speravano in un colpo di spugna che cancellasse le. Non è stato così. Il presidente, sebbene abbia avuto parole di elogio e incoraggiamento per tutta la squadra, non ha fatto alcun cenno alle vicende giudiziarie avviate dopo l’ammutinamento del 5 novembre scorso. La distensione c’è e i segnali ci sono tutti, ma prima che il presidente annulli definitivamente le, occorrerà che la squadra dia dei segnali, soprattutto vittorie. Sul punto scrive ancora, oggi,Napoli: “Leper ora restano, ma il presidenteper perdonare l’ammutinamento dello scorso 5 novembre. C’è Gattuso e il Napoli non vede l’ora di voltare pagina, sognando la Grande Bellezza”. L'articolo ...

