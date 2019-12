 I trend digitali che cambieranno la nostra vita di consumatori in 10 anni 

Leggi la notizia su agi

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Per il 59% deibasterà pensare ad una destinazione per poter vedere sui visori di Realtà Virtuale il percorso tracciato dalle mappe. È il cervello interfaccia. Quasi 7su 10 pensano che basterà utilizzare un microfono per imitare la voce di chiunque in modo realistico. È la voce digitale. Non solo. Il 45% deisi aspetta un dispositivo in grado di migliorare il gusto degli alimenti, grazie alle tecnologie. Sono tre dei 10 scenari per il 2030 emersi dall'Hot Consumers, report annuale di Ericsson, giunto alla nona edizione, che in questa occasione ha deciso di fare un salto di dieci anni. L'orizzonte delineato ha anche un nome, si chiama Internet of Senses, una nuova rete ma soprattutto una nuova economia di servizi (abilitata dal 5G e dalle reti superveloci). Post Privacy e Fake News Dall'analisi è emerso un po' il perimetro ...

