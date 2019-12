David Rossi | le prove distrutte | cosa hanno voluto nascondere?

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Costanza Tosi Ecco tutto quello che la magistratura non ha fatto nelle prime indagini. Gli errori che oggi, potrebbero costare il prezzo di una mancata verità Niente è rimasto uguale dal giorno in cuiha perso la vita. La vicenda che descrive la scomparsa di quell’uomo, anche a distanza di anni, non si è mai cristalizzata. Mese dopo mese, nuovi capitoli del tragico racconto sono stati scritti. Dalle testimonianze (poche), dalle indagini dei periti (molte) e grazie alla famiglia che non ha mai smetto di chiedere giustizia. Della tragica morte del mangaer del Monte dei Paschi di Siena solo unaè rimasta ferma da quel giorno di marzo del 2013. La verità giudiziaria. “Dal punto di vista processuale siamo fermi al processo principale. Le indagini sulle cause della morte del dottorsono di fatto state archiviate. Per ben due volte", ci spiega Carmelo Miceli, ...

DariusTempesta : @Giovann32613301 Prima devono mettere in galera gli assassini di David Rossi. Scherzo ahah Può andare. - iiqbalJRX : RT @Bolanet: Valentino Rossi: David Munoz Itu 'Generasi Baru' Crew Chief - bompresso01 : È un paese in cui la magistratura spende tempo ed energie x indagare un ministro che ha difeso i confini italiani m… -