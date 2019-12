Biathlon | Coppa del Mondo Le Grand Bornand 2019-2020 | trionfa Doll nella sprint | Johannes

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 19 dicembre 2019)Boe vs Martin Fourcade? Il campione del2017 dellaBenediktha piazzato invece il colpo. E’ questo l’esito a sorpresa della 10 km () ad Annecy-Le Gran Bornard (Francia), teatro delladeldi. Il tedesco, autore di una prova immacolata al poligono, ha messo sulla neve transalpina anche tanta velocità sugli sci e si è imposto con il crono di 22’23″7 a precedere il norvegese Tarjei Boe (+10″1, zero errori), il padrone di casa Quentin Fillon Maillet (+13″3, zero errori) e il leader della classifica generale (+16″2), gravato di due errori nelle serie di tiro (uno nel primo e uno nel secondo poligono). Una prestazione fin troppo spregiudicata da parte dell’asso scandinavo nel frangente che, probabilmente, ha un po’ esagerato, badando eccessivamente alla velocità di rilascio dei ...

