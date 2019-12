Trovata la più antica diga della storia | è stata realizzata per arginare l’innalzamento

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Lapiùrisale a 7.000 anni fa ed èscoperta in Israele sulla Carmel Coast: eranel tentativo dil’aumento del livello del mare, ma non riuscì ad evitare le inondazioni. A descrivere la scoperta sulla rivista Plos One sono i ricercatori dell’università di Haifa, guidati da Ehud Galili. Si tratta del più vecchio sistema di difesa costiera conosciuto al mondo, costruito dagli antichi coloni che vivevano nella zona, con massi presi dal letto di un fiume distante 1-2 chilometri dal loro villaggio, Tel Hreiz. Laera lunga più di 100 metri, ma non riuscì a proteggere l’insediamento, che finì per essere abbandonato e inondato. “Durante il Neolitico, le popolazioni del Mediterraneo hanno assistito ad un innalzamento del livello del mare di 4-7 millimetri l’anno, arrivando a 70 centimetri in un ...

