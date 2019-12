La truffa del malocchio | arrestata una nomade

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Giorgia Baroncini La donna, unadi 39 anni, vedeva ilnei clienti: per toglierlo si faceva pagare quasi mille euro. Ora è agli arresti domiciliari Attirava i clienti con la scusa di leggere loro la mano. Ma si trattava di una: con abilità, Patricia Braidic, 39enne, inscenava da tempo ladele riusciva così a estorcere denaro alle sue povere vittime. La finta chiromante è statasabato scorso dai carabinieri della stazione di Fiume Veneto, in provincia di Pordenone, peraggravata e continuata. La donna, che ha analoghe denunce alle spalle, è quindi finita in carcere. Come spiega il Messaggero Veneto, dopo l'interrogatorio di garanzia davanti al gip Eugenio Pergola, la 39enne Braidic è stata scarcerata e messa agli arresti domiciliari in attesa del braccialetto elettronico. La39enne leggeva la mano ai ...

