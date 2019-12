Fca-Psa | ecco l' accordo Closing in 12-15 mesi | Elkann presidente | la sede in Olanda

Leggi la notizia su ilsussidiario

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Fca-Psa:l'di fusione. L'operazione si chiuderà nel giro di 12/15e ilsarà John. La nuova azienda avràin

quattroruote : #FCA-#PSA, i francesi approvano la #fusione: la firma del memorandum di accordo è attesa per domattina… - SkyTG24 : Fca, dal consiglio di sorveglianza di Peugeot arriva l'ok all'accordo - MediasetTgcom24 : Fca-Psa, via libera alla fusione: sede in Olanda e quotazione in 3 piazze #fca -