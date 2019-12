Agenti lo svegliano, detenuto devasta la cella e li aggredisce (Di mercoledì 18 dicembre 2019) Federico Garau L'uomo era stato svegliato per non perdere un appuntamento con il proprio legale: dopo aver distrutto la cella si è armato con un frammento ed ha aggredito e ferito due poliziotti È bastato un semplice pretesto per scatenare l'ennesima violenta aggressione in carcere contro degli Agenti di polizia penitenziaria nello svolgimento delle proprie funzioni, in questo caso l'episodio si è verificato tra le mura della casa circondariale di Uta (Cagliari). Secondo quanto ricostruito dalla stampa locale, i poliziotti avrebbero avuto la sola colpa di ridestare dal sonno il responsabile il quale, secondo gli impegni prestabiliti, avrebbe dovuto incontrare il proprio legale per questioni connesse alla sua detenzione. Fortemente infastidito, l'uomo ha reagito con grande violenza, urlando minacce in direzione degli Agenti e sfogando la propria rabbia inizialmente contro il ...

