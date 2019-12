Russiagate,ha mentito all'Fbi: in cella

Rick Gates, tra i più importanti ex consiglieri della campagna elettorale di Donald Trump, è stato condannato a 45 giorni di carcere e 3 anni di libertà condizionata da un tribunale Usa. Bugie all'Fbi e 75 milioni di dollari 'occultati', legati all'attività di lobbying per l'Ucraina assieme al suo vice Paul Manafort, ex capo della campagna Trump. Gates deve pagare una multa di 20 mila dollari,cooperare con gli investigatori e svolgere lavori socialmente utili. Si è dichiarato colpevole: altrimenti avrebbe rischiato 6 anni.(Di martedì 17 dicembre 2019)