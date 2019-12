Precipita dall’ottavo piano a Roma | 24enne morto a Centocelle

Leggi la notizia su notizie

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tragedia a, nel MunicipioV, dove un ragazzo di 24 anni ha perso la vita dopo essereto dall’ottavodi un edificio in viale della Primavera. A chiamare i soccorsi sono stati i familiari, ma quando l’ambulanza è giunta sul posto per il giovane non c’è stato niente da fare.

CorriereCitta : Tragedia a Centocelle, precipita dall’ottavo piano: morto 24enne -