Posillipo, chiusa via Boccaccio per caduta di alberi in strada (Di martedì 17 dicembre 2019) alberi caduti su via Boccaccio, nel quartiere di Posillipo. strada chiusa al traffico. Anche gli autobus C31, C21, N2 e C1 hanno deviato i loro percorsi per l'impossibilità di attraversare la via posillipina. Nelle prossime ore, con la messa in sicurezza della tratta e la rimozione delle ostruzioni, il traffico riprenderà regolarmente.

Leggi la notizia su napoli.fanpage

