Omicidio Sacchi | l’intercettazione di Del Grosso | “Glieli levo tutti e settanta”

Leggi la notizia su meteoweek

(Di martedì 17 dicembre 2019) Durante una chiacchierata con Marcello De Propris, anche lui in cella per l’di Luca, Valerio Delparla di andare a recuperare “i settanta” mila euro grazie a una “cosa”. Emergono nuovi dettagli in merito alle indagini sull’di Luca. E le nuove indicazioni che sono emerse si possono ritrovare in … L'articolo, l’intercettazione di Del: “Glielie settanta” proviene da www.meteoweek.com.

Virus1979C : Omicidio Luca #Sacchi, Valerio Del Grosso intercettato: 'Prendo quella cosa e glieli levo tutti e settanta' - zazoomblog : Omicidio Luca Sacchi “Anastasiya aveva della droga con se” e c’è altro - #Omicidio #Sacchi #“Anastasiya #aveva - zazoomblog : Omicidio Sacchi: Anastasiya intercettata mentre insulta la mamma di Luca -