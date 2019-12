Follia nel Napoletano | lite e spari nel traffico | uomo in ospedale

Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Prima la, poi glineldi Crispano, comune a nord di Napoli, dove nel primo pomeriggio di oggi unè stato ferito di striscio all’orecchio da un proiettile partito dalla pistola impugnata da un’altra persona, tutt’ora ricercata dagli agenti di polizia del commissariato di Afragola. La vittima è stata prontamente soccorsa e trasportata prima all’San Giovanni di Dio di Frattamaggiore e poi al Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli dove è stato operato dai medici. Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. Le indagini sono affidate alla polizia che sta ricostruendo quanto accaduto in attesa di poter ascoltare l’ferito di striscio dal proiettile. Gli agenti hanno raccolto le testimonianze delle persone presenti nella zona e visionato le telecamere nelle ...

