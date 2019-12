Emma beccata con un ragazzo, è il nuovo fidanzato? Parla lei (Di martedì 17 dicembre 2019) Emma Marrone non è solita al gossip, tiene molto alla propria privacy e difficilmente si fa beccare in atteggiamenti intimi con un uomo. E’ accaduto però che “Chi” abbia beccato la cantante con Milani, un influencer più giovane di lei… Single o fidanzata? A sfatare il nuovo amore ci ha pensato proprio la cantante salentina. Negli anni, Emma è sempre riuscita a vivere il proprio privato lontana dal gossip, le piace condividere informazioni con i fan -proprio come nel caso della malattia, ndr- ma non si fa mai paparazzare. Alfonso Signorini, però, l’ha beccata in atteggiamenti molto intimi con un giovane Influencer: Guido Milani. A detta del settimanale “Chi” i due avrebbero trascorso una vacanza sulla neve insieme. Marrone ha però smentito con un: “Ora direte che sono una milf… Bel ragazzo ma potrebbe essere mio figlio”. I fan ...

Leggi la notizia su velvetgossip

Altre notizie : Emma beccata con un ...