Conferenza De Zerbi | «A Brescia un pezzo di cuore ma voglio i punti»

(Di martedì 17 dicembre 2019) Lastampa di Roberto De, allenatore del Sassuolo, alla vigilia dell’incontro con il. Le sue dichiarazioni (-Dal nostro inviato a Sassuolo) Vigilia di–Sassuolo, match di recupero della 7ª giornata di Serie A. Roberto De, allenatore neroverde, ha parlato così instampa: «Io sono nato a Mompiano nel quartiere dello stadio, sono nato in quella curva e sono tifoso del. Lo dico in maniera orgogliosa perché il calcio è passione. Adesso però lavoro per il Sassuolo, è questo il mio club, e domani per 90 minuti darò tutto me stesso per il Sassuolo. E’ un match complicato, loro sono in un buon momento ma noi dobbiamo fare». Prosegue De: «Dobbiamo ripartire dal coraggio e dallo spirito visti contro il Milan a San Siro. Magnanelli, Marlon, Djuricic e Berardi sono da valutare perché hanno avuto dei problemi in ...

