Al Bano | “Mi hanno proposto di fare il corriere della droga Mi dicevano ‘potresti dare

(Di martedì 17 dicembre 2019) Dopo la morte di mamma Jolanda a 96 anni, Alha deciso di tornare in tv come ospite di Simona Ventura. Alla “Settimana Ventura“, la trasmissione in onda la domenica mattina su Rai2, si è scelto però dispazio alla sua vita, al suo lavoro ma anche ad aneddoti mai raccontato chestrappato un sorriso: “Quando facevo il cameriere certa gente mi diceva ‘Potrestidelle bustine a chi ti dico io e potresti guadagnare molto di più‘. Ma risposi che io con 25 mila lire al mese stavo benissimo, non avevo bisogno d’altro”, ha rivelato il cantante di Cellino San Marco. “Mi proponevanoda portare ai loro clienti cosa che non ho accettato. E’ la fortuna di avere una famiglia solida alle spalle. Ho sempre scelto la stradapositività”, ha aggiunto l’artista pugliese che fin da giovanissimo aveva come mito ...

