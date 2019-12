Agropoli dice “no” ai fuochi d’artificio | multe fino a 500mila euro

Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Sa) –a 500 milaper chi trasgredirà all’ordinanza firmata oggi dal sindaco del Comune di, Adamo Coppola, con la quale è stato disposto il divieto di accensione di artifici pirotecnici. Il provvedimento impone: il divieto a chiunque di far esplodere petardi o botti di qualsivoglia tipologia, in tutti gli spazi pubblici, strade, marciapiedi, isole pedonali, parchi, giardini del territorio comunale e in qualsiasi luogo frequentato da persone. Vietata anche la vendita su aree pubbliche di artifici pirotecnici. Non potranno essere venduti inoltre a minori, neppure quelli declassati a livello di gioco pirico. Nel caso di illecito penale, scatta la denuncia all’Autorità giudiziaria. Nelle aree pubbliche, strade, piazze è vietato inoltre svolgere qualsiasi gioco o attività ludica che sia di ...

