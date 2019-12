10 gadget tecnologici che hanno cambiato il decennio

Leggi la notizia su gqitalia

(Di martedì 17 dicembre 2019) È stato unintenso e copioso dal punto di vista dei. Dal 2010 al 2020, infatti, la tecnologia hafaccia alla nostra vita quotidiana con un'impennata di servizi in streaming e di dispositivi connessi. Se negli anni duemila non sapevamo nemmeno cosa fosse Instagram, Tinder o Netflix e il 4G era ancora agli albori, oggi abbiamo in casa lavatrici parlanti, aspirapolvere di design oltre a veri e propri maggiordomi digitali a cui fare tutte le nostre domande, mentre il 5G punta a coprire il 65% del territorio mondiale entro il 2024. E ancora, l’8K è ufficialmente entrato nelle case con gli ultimi televisori top di gamma, mentre si calcola che più di 500 ore di contenuti video vengano caricati su YouTube ogni 60 secondi. Ma delle migliaia di dispositivi presentati e lanciati sul mercato nell'ultimo, soltanto una ...

