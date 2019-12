Trono classico 16 dicembre | Alessandro Zarino in studio | Giulio si infuria

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Avevamo già anticipato che Veronica aveva espresso la volontà di incontraree che questo aveva sollevato non poche polemiche, considerato anche il no che la ragazza aveva rifilato all’ex tronista. Oggi vedremo cosa è successo altorna inVeronica aveva bisogno di togliersi un dubbio importante; i suoi pensieri erano ancora rivolti ade doveva capire perché. Nella scorsa puntata abbiamo visto Tina telefonare proprio aper chiedergli se volesse tornare ina corteggiare Veronica. Il ragazzo aveva detto di non essere pronto, che voleva vederla ma lontana dalle telecamere. Ecco perché sembra che Veronica lo abbia raggiunto… Inoggi vedremodopo l’incontro con Veronica, non sappiamo ancora come si sono svolti i fatti, ma è chiaro che i corteggiatori di Burchielli non ...

infoitcultura : Uomini e Donne, trono classico: Giulio Raselli non è pronto per la scelta - infoitcultura : Uomini e Donne anticipazioni trono classico | La scelta di Veronica Burchielli - shadesofamnesia : RT @Debina87: Guardo il trono classico ma in realtà penso solo a quando rivedremo loro lunedì #uominiedonne -