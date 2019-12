The Last of Us | Part II e i paralleli con il primo capitolo mostrati in nuove immagini e

Leggi la notizia su eurogamer

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Con il 2020 alle porte moltissimi giocatori guardano ovviamente alla prossima generazione di console ma anche a un'annata che propone una marea di giochi potenzialmente imperdibili. Tra questi un nome assolutamente di primissimo piano è quello di Theof Us:II.Le esclusive PlayStation catalizzano sempre l'attenzione di critica e pubblico e un nuovo titolo targato Naughty Dog non può che alzare l'hype alle stelle, soprattutto se si tratta del sequel di uno degli action adventure più apprezzati e lodati degli ultimi anni. Con l'attesa che cresce e molti fan che non vedono l'ora di saperne di più, il buon Neil Druckmann ha deciso di pubblicare un tweet sicuramente interessante.Il game director del gioco e vicepresidente di Naughty Dog ha rivelato che tra Theof Us:II e Theof Us sono presenti diversie per dimostrarlo ha condiviso una manciata di ...

Eurogamer_it : I paralleli tra #TheLastofUsPartII e il primo capitolo saranno davvero molti. Un indizio sulla trama? - PlayStationBit : Similitudini, citazioni e rimandi fra #TLOU e #TheLastofUs2 in un'immagine ripresa da @Neil_Druckmann #PS4…