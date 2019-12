Terremoto a Benevento | scossa 3 4 di magnitudo avvertita anche a Napoli e in Irpinia

Leggi la notizia su urbanpost

(Di lunedì 16 dicembre 2019) La terra continua a tremare, a far paura. Questa mattina, lunedì 16 dicembre 2019, due forti scosse disono state avvertite in provincia di, in Campania. I sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno registrato una primadi3.4. alle 9.06 con epicentro a San Leucio del Sannio. A pochi minuti di distanza ne è seguita un’altra, leggermente più debole, di3.2. Il, che continua a turbare la nostra penisola, è stato avvertitoe in. Secondo le prime indiscrezioni le scosse non avrebbero determinato danni a cose o persone. Ovviamente i controlli sono in corso nei centri colpiti e nelle zone limitrofe.3.4 diin: tanta paura tra la gente Lapiù forte, di 3.4, è stata registrata dai sistemi ...

DPCgov : #terremoto #Benevento Sapere come comportarsi è il primo passo per non correre rischi. Scopri le buone pratiche di… - emergenzavvf : #Benevento #16dicembre 9:52 e 9:53, registrate scosse di #terremoto ML 3.0 e 3.4 con epicentro nel comune di San Le… - fanpage : #Terremoto a Benevento, altre due scossa: magnitudo tra 3 e 3.7 -