Sorteggio Champions League | le avversarie di Juve | Atalanta e Napoli

Leggi la notizia su inews24

(Di lunedì 16 dicembre 2019), completati i sorteggi degli ottavi di finale. Gli accoppiamenti delle tre italiane ancora in gioco:Sorteggi appena ultimati, quelli di. L’urna ha dato il suo decreto:-Valencia, Lione-ntus e-Barcellona. Risultati per niente scontati, sebbene i tifosi bianconeri possano tirare un sospiro di sollievo per aver evitato … L'articolo, lediproviene da www.inews24.it.

GoalItalia : Alle 12.00 il Sorteggio degli ottavi di Champions League Seguilo LIVE su Goal #UCLDraw - SkySport : ???? Sorteggio #Champions ?? Ora in diretta su Sky e in LIVE STREAMING #SkySport #SkyUCL #UCLdraw - SkySport : ?? Sorteggio #ChampionsLeague ?? Le possibili avversarie della #Juventus #SkyUCL #SkySport #UCL -