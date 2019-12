Ladri di gasolio sorpresi ed arrestati dai carabinieri ad Avezzano

Leggi la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 16 dicembre 2019) L'Aquila - I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagniadihanno tratto in arresto in flagranza di reato per furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale D. C., classe 1968, già noto alle forze dell’ordine e deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale diper il solo furto aggravato E. C. C., classe 1980. La coppia è stata sorpresa mentre trafugavada un autocarro parcheggiato in via Parri di, raccogliendolo in una tanica di plastica dopo averne bucato il serbatoio con un oggetto appuntito. L’uomo, vistosi scoperto, ha opposto una viva resistenza ai militari fino a strattonare violentemente afferrandolo per il bavero della giacca di uno degli operanti che, unitamente ai colleghi, è riuscito a bloccarlo ed ammanettarlo. La perquisizione al veicolo ha ...

