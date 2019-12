Incidente a Catania | morto ragazzo di 16 anni

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tragicodurante la notte tra sabato 14 e domenica 15 Dicembre 2019, in contrada Fico, a pochi chilometri dal centro abitato di Scordia, comune in provincia di. Undi soli 16ha perso la vita, sbalzato fuori dall’auto dopo un tremendo impatto contro il muro. Alla guida del mezzo, una Fiat Punto, c’era un amico 18enne della vittima. Insieme a loro altri due giovani, sempre intorno ai 20. Per cause ancora tutte da accertare, l’auto è finita contro un muro mentre percorreva la strada provinciale 29 che collega Palagonia e Scordia. Il dramma si è consumato durante la notte, qualche minuto prima delle 4.In base ad una prima ricostruzione, l’auto avrebbe sbandato su un tratto rettilineo andando a sbattere contro un muretto che limitava la parte destra della carreggiata. Uno schianto che non ha lasciato scampo ad ...

