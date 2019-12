In Search Of | ai limiti del reale | la docu-serie da stasera su Blaze!

Leggi la notizia su movieplayer

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Arrivasu Blaze laInof: aidel, nella nuova versione condotta dall'attore Zachary Quinto: pronti a scoprire i misteri più curiosi? Arrivasu Blaze (Sky, 124) alle 22:40 Inof: aidel, la nuovaUsa che ha riscosso grande successo di critica e pubblico in prima visione assoluta. Il programma esplorerà i tantissimi misteri che hanno segnato la storia dell'umanità, accompagnando in giro per il mondo lo spettatore sui luoghi di questi eventi inspiegabili. Civiltà scomparse, viaggi nel tempo, avvistamenti di oggetti non identificati, fantasmi: da sempre il genere umano si è interrogato su questi e altri imponderabili fenomeni senza mai trovare una spiegazione plausibile. A farci da guida, uno degli attori di punta di Hollywood, ...

