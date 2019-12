Gessica Notaro in sala pre operatoria mostra l’occhio lesionato video

Leggi la notizia su gossipetv

(Di lunedì 16 dicembre 2019)inpre: “Devono tagliare le due palpebre nel mezzo”. La Missl’occhio) Sul letto dell’ospedale Bufalini di Cesena,si leva la benda el’occhio. Quell’occhio sinistro fino ad oggi coperto da quella benda che è divenuta simbolo della lotta delle donne contro i soprusi … L'articoloinprel’occhio) proviene da Gossip e Tv.

