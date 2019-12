FameLab 2020 | a L’Aquila ritorna il talent della scienza

Leggi la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 16 dicembre 2019) L'Aquila - Ancora una voltafarà da sfondo al, un evento aperto al pubblico, organizzato dai Laboratori Nazionali del Gran Sasso, dal Gran Sasso Science Institute e dall’Università degli Studi del. Sei uno scienziato, un giovane ricercatore o uno studente universitario? Hai un’età compresa tra i 18 e i 40 anni? Sei appassionato die di comunicazione? Bene!è il palco che fa per te! In soli 3 minuti dovrai tentare di conquistare una giuria di esperti e intrattenere il pubblico attraverso presentazioni affascinanti e coinvolgenti, raccontate con chiarezza e carisma. Potrai parlare del tuo lavoro di ricerca o di un argomento scientifico che ti appassiona, senza l’ausilio di supporti mediatici o altre attrezzature, ma utilizzando solo piccoli “oggetti” da tenere in tasca insieme a tanta fantasia e ...

