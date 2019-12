Ciclismo, Thibaut Pinot parteciperà per la prima volta alla Parigi-Nizza:”È una gara speciale” (Di lunedì 16 dicembre 2019) Thibaut Pinot è uno dei simboli del Ciclismo francese. I tifosi transalpini da anni lo sostengono con grande passione ed entusiasmo, in particolare durante le sue partecipazioni al Tour de France. Sembra paradossale che un ciclista del suo spessore e della sua classe non abbia mai partecipato alla Parigi-Nizza. E’ stato proprio il 29enne nativo di Mélisey a svelare, in un’intervista ripresa dall’Equipe, che nel 2020 sarà ai nastri di partenza della Corsa del Sole:”Sono professionista da oltre dieci anni e non ho mai corso Parigi-Nizza. Per un corridore francese in una squadra francese, è abbastanza raro. È una gara speciale. È un rischio che prendo perché conosco molto bene la Tirreno dove ho sempre corso. Rompo un po ‘questa routine di inizio stagione“. Il ciclista transalpino ha parlato anche del legame speciale che lo lega al Giro dei Paesi ...

Leggi la notizia su oasport

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Ciclismo Thibaut