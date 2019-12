Box Office USA 15 dicembre | Jumanji The Next Level subito in testa con 60 milioni

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Box15gli incassi negli USA –: Thevola inBoxUSA – Scattaincon 60rubando lo scettro a Frozen 2,: Thecon l’obiettivo di far meglio dei 962globali del precedente capitolo. Frozen scende al secondo posto con 367incassi nei soli Stati Uniti e il miliardo superato in tutto il mondo confermando il dominio Disney. E questa settimana esce Star Wars….. Male Clint Eastwood con Richard Jewell fermo a 5di dollar ma anche l’horror Black Christmas – Natale Rosso Sangue fermo a 4,4. Mentre continua ottimamente la corsa di Cena con Delitto. Clicca qui per il BoxItalia 15BoxUSA weekend – I dati 15– The(USA Sony ) Uscita Italiana 25di Jake Kasdan we. 60.100.000 $ ...

zazoomblog : Box Office Mondiale 2019: Frozen 2 supera il miliardo di dollari - #Office #Mondiale #2019: #Frozen - zazoomnews : Box Office Italia 15 dicembre, Ficarra e Picone in testa al botteghino - DrApocalypse : Box Office Italia, oltre 3 milioni di euro al debutto per Il Primo Natale di Ficarra e Picone -